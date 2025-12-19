

日経平均株価

始値 49387.71

高値 49766.96

安値 49257.15

大引け 49507.21(前日比 +505.71 、 +1.03％ )



売買高 27億4668万株 (東証プライム概算)

売買代金 6兆6499億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は505円高と反発、ハイテク株中心に買い先行に

２．前日の米国では11月CPIが予想下回りNYダウなど上昇

３．日銀は政策金利0.75％へ利上げ発表、株価は一時上昇拡大

４．ＳＢＧやアドテスト、レーザーテク、フジクラなど買われる

５．任天堂やソニーＧ、セブン＆アイが安く、ＳＢＩ新生銀が下落



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比65ドル高と5日ぶりに反発した。CPIが市場予想を下回ったことで利下げ期待が高まり買いが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は反発。前日の米株高が好感されたほか、日銀の利上げ発表後に円安に振れたことで、日経平均は一時上昇幅を拡大する場面があった。



前日の米国では11月消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことが好感され、NYダウやナスダック指数が上昇した。これを受け、東京市場も値を上げてスタート。半導体関連などハイテク株を中心に買いが流入し堅調な値動きとなった。昼休み時間中に日銀は政策金利を0.75％とする利上げを発表した。為替が円安方向に振れたことも追い風となり、後場に入ると日経平均は値を上げ、一時上昇幅は700円を超えた。ただ、買い一巡後は上値が抑えられた。午後3時30分からの植田日銀総裁の記者会見の内容を確かめたいとの見方も強く、大引けにかけ日経平均はやや伸び悩んだ。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984>やアドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>が高く、フジクラ<5803>や三菱重工業<7011>、ＩＨＩ<7013>が値を上げた。トヨタ自動車<7203>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>、ファナック<6954>、日立製作所<6501>、武田薬品工業<4502>が堅調。住友電気工業<5802>やイビデン<4062>が買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A>やソニーグループ<6758>、任天堂<7974>が安く、ＴＤＫ<6762>や三井金属<5706>、キヤノン<7751>が値を下げた。パナソニック ホールディングス<6752>やセブン＆アイ・ホールディングス<3382>も軟調。ＳＢＩ新生銀行<8303>が下落した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、東エレク <8035>、フジクラ <5803>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約433円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はコナミＧ <9766>、任天堂 <7974>、ＴＤＫ <6762>、ソニーＧ <6758>、京セラ <6971>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約56円。



東証33業種のうち上昇は28業種。上昇率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)建設業、(3)情報・通信業、(4)銀行業、(5)輸送用機器。一方、下落率の上位5業種は(1)その他製品、(2)海運業、(3)水産・農林業、(4)パルプ・紙、(5)証券・商品。



■個別材料株



△ＦＦＲＩ <3692> [東証Ｇ]

積み上がった空売りの買い戻しに火がつく可能性も。

△ワンプラ <4199> [東証Ｇ]

新作モバイルゲーム「重大発表」のＸ投稿が株価刺激。

△カルナバイオ <4572> [東証Ｇ]

米テキサス大がんセンターとAML向け新薬開発推進でＭＯＵ締結。

△ミズホメディ <4595> [東証Ｓ]

25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正。

△ＧＭＯインタ <4784> [東証Ｐ]

GPUクラウドサービス拡大の思惑。

△ノート <5243> [東証Ｇ]

生成ＡＩ開発プロジェクト「ＧＥＮＩＡＣ」に採択。

△津田駒 <6217> [東証Ｓ]

熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発。

△ニューテック <6734> [東証Ｓ]

サクサ <6675> が実施のTOB価格2650円にサヤ寄せ。

△イオンＦＳ <8570> [東証Ｐ]

オアシスが5％超の大株主に浮上し重要提案行為を示唆。

△ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]

米オープンＡＩの資金調達報道が買い誘発。



▼ネクセラ <4565> [東証Ｐ]

ベーリンガーがライセンスオプション権の未行使を決定。

▼コーセル <6905> [東証Ｐ]

受注回復遅れ26年5月期業績予想を下方修正。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＧＭＯインタ <4784>、(2)イオンＦＳ <8570>、(3)旭有機材 <4216>、(4)河合楽 <7952>、(5)ＦＥＡＳＹ <212A>、(6)日本マイクロ <6871>、(7)ＳＢＧ <9984>、(8)ブレインＰ <3655>、(9)武蔵精密 <7220>、(10)ＳＨＩＦＴ <3697>。

値下がり率上位10傑は(1)ネクセラ <4565>、(2)ＡＤＷＧ <2982>、(3)太陽ＨＤ <4626>、(4)Ｊディスプレ <6740>、(5)コーセル <6905>、(6)鶴見製 <6351>、(7)太平洋工 <7250>、(8)リンクユーＧ <4446>、(9)ＣＴＳ <4345>、(10)ＳＢＩ新生銀 <8303>。



【大引け】



日経平均は前日比505.71円(1.03％)高の4万9507.21円。ＴＯＰＩＸは前日比26.77(0.80％)高の3383.66。出来高は概算で27億4668万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1161、値下がり銘柄数は385となった。東証グロース250指数は656.67ポイント(11.09ポイント高)。



［2025年12月19日］





株探ニュース

