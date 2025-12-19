

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57726.22 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54975.19 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53661.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53031.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52001.57 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51273.31 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51087.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50545.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)

50222.84 均衡表雲上限(日足)

49885.74 均衡表転換線(日足)

49816.79 25日移動平均線

49787.10 均衡表基準線(日足)

49734.82 6日移動平均線

49597.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)



49507.21 ★日経平均株価19日終値



49144.21 13週移動平均線

49088.54 ボリンジャー:-1σ(25日)

48360.28 ボリンジャー:-2σ(25日)

48056.31 75日移動平均線

47632.02 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

47200.55 ボリンジャー:-1σ(13週)

45533.24 26週移動平均線

45331.60 均衡表基準線(週足)

45256.89 ボリンジャー:-2σ(13週)

43313.23 ボリンジャー:-3σ(13週)

41980.27 200日移動平均線

41468.91 ボリンジャー:-1σ(26週)

37404.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

36789.96 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33340.26 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 23.59(前日13.00)

ST.Slow(9日) 19.01(前日25.50)



ST.Fast(13週) 72.63(前日70.68)

ST.Slow(13週) 74.23(前日73.58)



［2025年12月19日］



