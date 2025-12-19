　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57726.22　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54975.19　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53661.89　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53031.53　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52001.57　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51273.31　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51087.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50545.05　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50222.84　　均衡表雲上限(日足)
49885.74　　均衡表転換線(日足)
49816.79　　25日移動平均線
49787.10　　均衡表基準線(日足)
49734.82　　6日移動平均線
49597.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

49507.21　　★日経平均株価19日終値

49144.21　　13週移動平均線
49088.54　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48360.28　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48056.31　　75日移動平均線
47632.02　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
47200.55　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45533.24　　26週移動平均線
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45256.89　　ボリンジャー:-2σ(13週)
43313.23　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41980.27　　200日移動平均線
41468.91　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37404.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33340.26　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　23.59(前日13.00)
ST.Slow(9日)　　19.01(前日25.50)

ST.Fast(13週)　 72.63(前日70.68)
ST.Slow(13週)　 74.23(前日73.58)

［2025年12月19日］

株探ニュース