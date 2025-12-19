　12月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2928銘柄。東証終値比で上昇は1552銘柄、下落は1302銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが153銘柄、値下がりは69銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6901>　沢藤電　　　　　　 1302　 +299（ +29.8%）
2位 <7363>　ベビカレ　　　　 1964.4 +394.4（ +25.1%）
3位 <5074>　テスＨＤ　　　　　　390　　+71（ +22.3%）
4位 <6625>　ＪＡＬＣＯ　　　　445.1　+40.1（　+9.9%）
5位 <6029>　アトラＧ　　　　　　190　　+16（　+9.2%）
6位 <4284>　ソルクシーズ　　　　500　　+38（　+8.2%）
7位 <6082>　ライドオンＥ　　　 1083　　+77（　+7.7%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%）
9位 <8739>　スパークス　　　　 1595　　+95（　+6.3%）
10位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.8　 +0.8（　+4.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　 87.1　 -9.9（ -10.2%）
2位 <6537>　ＷＡＳＨハウ　　　　290　　-23（　-7.3%）
3位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　 40.3　 -2.7（　-6.3%）
4位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.5　 -0.5（　-6.2%）
5位 <3160>　大光　　　　　　　　530　　-34（　-6.0%）
6位 <6724>　エプソン　　　　　 1900　-84.5（　-4.3%）
7位 <5618>　ナイル　　　　　　　320　　-13（　-3.9%）
8位 <3544>　サツドラＨＤ　　　　771　　-29（　-3.6%）
9位 <3655>　ブレインＰ　　　　 2747　　-97（　-3.4%）
10位 <4395>　アクリート　　　　 1268　　-42（　-3.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 9500　 +107（　+1.1%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2622　+28.5（　+1.1%）
3位 <6098>　リクルート　　　 8937.9　+88.9（　+1.0%）
4位 <6178>　日本郵政　　　　 1621.1　+15.1（　+0.9%）
5位 <5019>　出光興産　　　　 1169.6　+10.1（　+0.9%）
6位 <2413>　エムスリー　　　　 2150　+18.0（　+0.8%）
7位 <6532>　ベイカレント　　 6741.1　+55.1（　+0.8%）
8位 <5802>　住友電　　　　　 6350.1　+47.1（　+0.7%）
9位 <7011>　三菱重　　　　　 3909.8　+27.8（　+0.7%）
10位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5300.6　+37.6（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6724>　エプソン　　　　　 1900　-84.5（　-4.3%）
2位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3594.7　-28.3（　-0.8%）
3位 <4324>　電通グループ　　 3392.1　-16.9（　-0.5%）
4位 <6305>　日立建機　　　　 4578.1　-20.9（　-0.5%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　 2281.9　-10.1（　-0.4%）
6位 <6770>　アルプスアル　　 1929.1　 -7.4（　-0.4%）
7位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2940.1　-10.4（　-0.4%）
8位 <7004>　カナデビア　　　　946.7　 -3.3（　-0.3%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1355　 -4.5（　-0.3%）
10位 <6976>　太陽誘電　　　　 3359.1　-10.9（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース