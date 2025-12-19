[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1552銘柄・下落1302銘柄（東証終値比）
12月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2928銘柄。東証終値比で上昇は1552銘柄、下落は1302銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが153銘柄、値下がりは69銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6901> 沢藤電 1302 +299（ +29.8%）
2位 <7363> ベビカレ 1964.4 +394.4（ +25.1%）
3位 <5074> テスＨＤ 390 +71（ +22.3%）
4位 <6625> ＪＡＬＣＯ 445.1 +40.1（ +9.9%）
5位 <6029> アトラＧ 190 +16（ +9.2%）
6位 <4284> ソルクシーズ 500 +38（ +8.2%）
7位 <6082> ライドオンＥ 1083 +77（ +7.7%）
8位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
9位 <8739> スパークス 1595 +95（ +6.3%）
10位 <4564> ＯＴＳ 20.8 +0.8（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 87.1 -9.9（ -10.2%）
2位 <6537> ＷＡＳＨハウ 290 -23（ -7.3%）
3位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 40.3 -2.7（ -6.3%）
4位 <2743> ピクセル 7.5 -0.5（ -6.2%）
5位 <3160> 大光 530 -34（ -6.0%）
6位 <6724> エプソン 1900 -84.5（ -4.3%）
7位 <5618> ナイル 320 -13（ -3.9%）
8位 <3544> サツドラＨＤ 771 -29（ -3.6%）
9位 <3655> ブレインＰ 2747 -97（ -3.4%）
10位 <4395> アクリート 1268 -42（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8001> 伊藤忠 9500 +107（ +1.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2622 +28.5（ +1.1%）
3位 <6098> リクルート 8937.9 +88.9（ +1.0%）
4位 <6178> 日本郵政 1621.1 +15.1（ +0.9%）
5位 <5019> 出光興産 1169.6 +10.1（ +0.9%）
6位 <2413> エムスリー 2150 +18.0（ +0.8%）
7位 <6532> ベイカレント 6741.1 +55.1（ +0.8%）
8位 <5802> 住友電 6350.1 +47.1（ +0.7%）
9位 <7011> 三菱重 3909.8 +27.8（ +0.7%）
10位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5300.6 +37.6（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 1900 -84.5（ -4.3%）
2位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3594.7 -28.3（ -0.8%）
3位 <4324> 電通グループ 3392.1 -16.9（ -0.5%）
4位 <6305> 日立建機 4578.1 -20.9（ -0.5%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2281.9 -10.1（ -0.4%）
6位 <6770> アルプスアル 1929.1 -7.4（ -0.4%）
7位 <9201> ＪＡＬ 2940.1 -10.4（ -0.4%）
8位 <7004> カナデビア 946.7 -3.3（ -0.3%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1355 -4.5（ -0.3%）
10位 <6976> 太陽誘電 3359.1 -10.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6901> 沢藤電 1302 +299（ +29.8%）
2位 <7363> ベビカレ 1964.4 +394.4（ +25.1%）
3位 <5074> テスＨＤ 390 +71（ +22.3%）
4位 <6625> ＪＡＬＣＯ 445.1 +40.1（ +9.9%）
5位 <6029> アトラＧ 190 +16（ +9.2%）
6位 <4284> ソルクシーズ 500 +38（ +8.2%）
7位 <6082> ライドオンＥ 1083 +77（ +7.7%）
8位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
9位 <8739> スパークス 1595 +95（ +6.3%）
10位 <4564> ＯＴＳ 20.8 +0.8（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 87.1 -9.9（ -10.2%）
2位 <6537> ＷＡＳＨハウ 290 -23（ -7.3%）
3位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 40.3 -2.7（ -6.3%）
4位 <2743> ピクセル 7.5 -0.5（ -6.2%）
5位 <3160> 大光 530 -34（ -6.0%）
6位 <6724> エプソン 1900 -84.5（ -4.3%）
7位 <5618> ナイル 320 -13（ -3.9%）
8位 <3544> サツドラＨＤ 771 -29（ -3.6%）
9位 <3655> ブレインＰ 2747 -97（ -3.4%）
10位 <4395> アクリート 1268 -42（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8001> 伊藤忠 9500 +107（ +1.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2622 +28.5（ +1.1%）
3位 <6098> リクルート 8937.9 +88.9（ +1.0%）
4位 <6178> 日本郵政 1621.1 +15.1（ +0.9%）
5位 <5019> 出光興産 1169.6 +10.1（ +0.9%）
6位 <2413> エムスリー 2150 +18.0（ +0.8%）
7位 <6532> ベイカレント 6741.1 +55.1（ +0.8%）
8位 <5802> 住友電 6350.1 +47.1（ +0.7%）
9位 <7011> 三菱重 3909.8 +27.8（ +0.7%）
10位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5300.6 +37.6（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 1900 -84.5（ -4.3%）
2位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3594.7 -28.3（ -0.8%）
3位 <4324> 電通グループ 3392.1 -16.9（ -0.5%）
4位 <6305> 日立建機 4578.1 -20.9（ -0.5%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2281.9 -10.1（ -0.4%）
6位 <6770> アルプスアル 1929.1 -7.4（ -0.4%）
7位 <9201> ＪＡＬ 2940.1 -10.4（ -0.4%）
8位 <7004> カナデビア 946.7 -3.3（ -0.3%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1355 -4.5（ -0.3%）
10位 <6976> 太陽誘電 3359.1 -10.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース