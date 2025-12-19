19日（金）、「天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会」の前日練習が行われている『京王アリーナ TOKYO』にて、「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」の記者会見が行われた。

会見にはキャプテンを務める4名、女子からNECレッドロケッツ川崎の山田二千華と佐藤淑乃、男子からはウルフドッグス名古屋所属の水町泰杜と宮浦健人が登壇した。

大注目の一戦に、『TEAM NICHIKA』を率いる山田二千華は「今年も選んでいただいて凄いありがたいという所と、リーグ中という事もありますので、安全に全員が楽しくプレーできればと思います」と話し、また山田と同じNEC川崎でチームを牽引し、『TEAM YOSHINO』の主将を務める佐藤は「私自身初めてオールスターに出場するので、普段集まれない選手とプレーできるので、楽しみながらプレーできればと思います」と意気込みを語った。

各チームのスローガンについて『TEAM NICHIKA』の山田二千華は『みんなスター』と発表。「それぞれのチームのスターが集まっていると思いますし、今回のユニフォームがサンリオのキティちゃんという事もあって、国民のスターとコラボなので、スター性を輝かせていけたらと思います」と語り、『TEAM YOSHINO』の佐藤は『かわいいも最強』と発表し、「ユニフォームにキティちゃんが付いていることもあり、キティちゃんが似合うようなプレーをしていきたいと思います」とコメント。

最後に対戦相手のチームに対して山田は「淑乃自身は結構負けず嫌いなところがあると思うので、オールスターなんですけど勝ちにこだわってくると思うので、自分たちも負けないようにコミュニケーションを取って楽しく安全に頑張りたいなと思います」と佐藤の負けず嫌いな性格にも触れ、佐藤は「二千華さんは去年もキャプテンを経験されているので、そこの経験値は先輩なんですけど、負けないように頑張りたいですし、二千華さんのチームは雰囲気が良いので、負けないように雰囲気良く戦っていきたいと思います」と意気込んだ。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。