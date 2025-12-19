写真撮影枚数を増やした後にスタメンマスク数を増やしたい―。ソフトバンク谷川原健太捕手（28）が19日、球団事務所で2度目の契約更改で700万円アップの推定2200万円でサインした。来季11年目の増額分の使い道を問われると「子供の写真をいっぱい撮りたいので、記者さんのようないいカメラを買いたいです」と正女房役候補は、父親の顔からのぞかせた。

来春の単独自主トレに臨む前のオフの家族旅行で“夢の国”に出かける予定が直近にある。報道陣のカメラを見渡し「どのくらいするんですか？ 20（万円）？ そんな高いの」と聞き込みから開始。強肩強打、かつ快足も自慢の谷川原は「SONY（社製）を見ていたんですが、Canon（社）もしっかりとチェックします」と我が子への“キャノン砲”を意識していた。

本職では今季48試合のうち捕手のスタメンは開幕戦含め11試合だった。海野、嶺井にマスクを譲る形が増えて終盤は強打を買われ、外野手だった。ただ、19安打、3本塁打はともにキャリアハイ。「武器は打撃。凄い数字を叩き出したいし“おっ、タニ変わったな”と思われるように。本塁打数、打球速度から上げたい」と変ぼうを遂げようとしている。

激写、連写、シャッタースビード、性能、絞り具合、適正露出…。カメラ用語は、不思議と野球にもつながる。「何とか開幕から、取りたい」。思い出の写真を撮りまくり、レギュラー獲りに入る。