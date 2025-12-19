大谷翔平選手の愛犬・デコピンを題材にした絵本『デコピンのとくべつないちにち』がポプラ社より2026年2月に発売されることが19日発表されました。

この絵本は大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同で著作。開幕戦の始球式を任されたデコピンが、始球式に使う“ラッキーボール”を野球場に届けるために奮闘する物語となっています。

なお、この大谷選手とデコピンは絵本による収益を全て慈善団体に寄付する意向を示しており、ポプラ社も賛同しています。絵本の売り上げの一部は動物保護団体にも寄付されます。

絵本の中ではデコピンの無邪気な姿や役目を全うする姿、そして大谷選手との日常も描かれています。

大谷選手は「デコピンは数多くの大切な時間を、僕のそばで過ごしてくれています。デコピンが特別である理由を今回、物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子供たちに喜びを与えることを願っています。また、動物愛護団体への支援により、より多くの犬が愛する家庭を見つけることを望んでいます」とコメントしています。

『デコピンのとくべつないちにち』は全国の主要書店およびオンライン書店で発売されます。