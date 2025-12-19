俳優松村雄基（62）が19日、東京・中央区の松竹稽古場で、舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」公開舞台稽古＆取材会に出席した。

同作は昭和初期に活躍した歌手笠置シヅ子の波瀾（はらん）万丈人生を描いた作品。令和では初上演となる。昭和の大作曲家服部良一を演じる。

座長を務めるキムラ緑子（64）を「頭の先から声が出ているし、常に動いていて、引っ張られている」とし、「笠置さんが憑依（ひょうい）して引っ張らているのかもしれないけど、元々緑子さんがそうなんだと思う」とすると、キムラを「エネルギーの固まり。元気玉だと思う」と称した。

「ドリさん（キムラ緑子）の歌で踊れるのは幸せ」と話すと、「家に行こうか？」と迫るキムラ。一瞬間を開けた後、「それは勘弁してください」と苦笑いで返した。

演じる役について、「みんなが知っている服部良一ではなく、裏側を演じてくれって」と告白。まだ「肉付けされた部分をどうするか考えている」とした。年末は「30日ゲネで、31、1日は休みだけど、2日は鏡開き。ずっと家で踊っていると思う」と明かした。

来年について「こんな素晴らしい作品からのスタート。お客さまはもちろん、僕らもハッピーに過ごせると思う」とほほ笑んだ。

同舞台は26年1月2日、東京・三越劇場で開幕。同24日からは京都南座で上演する。