¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î²ñ¿´¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò´®¤¨¤ëÊý¤¬É¬»à¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î18Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¿ÆÈÖ¤ÇÀä¹¥¤Î°ú¤¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤ÆÂ¨¥ê¡¼¥Á¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢»×¤ï¤º´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ö¤È¤³¤í¤òÂÑ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¥¦¥±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¿ý»ÎÅì¾ë¡¦¥ê¡¼¥ÁÈ½ÃÇ¤ÇÇº¤à´é¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡Åì¾ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢M¥ê¡¼¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥×¥íËã¿ý³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÈþ½÷¿ý»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤ËM¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿ÈþËÆ¤ÈËã¿ý¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¹×¸¥¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢Ëã¿ý¤â¥à¡¼¥Éºî¤ê¤âÁ´ÎÏ¡£Á°Ç¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¸½ºß3°Ì¤ËÌö¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ì¶É¤Ç¤â¡¢Åì¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°î¤ì½Ð¤¿¡£¿ÆÈÖÏ¢Áñ¤Ç·Þ¤¨¤¿Åì1¶É1ËÜ¾ì¡£¹¥ÇÛÇ×¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢2½äÌÜ¤Ë¥«¥ó2º÷¤ò°ú¤Æþ¤ì¤Æ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£¤µ¤é¤Ë3½äÌÜ¡¢º£ÅÙ¤Ï¸ÞËü¤ò°ú¤¤¤Æ°ìÇÖ¸ý¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë6¡¦9ÅûÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¶É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«40ÉÃÂ¤é¤º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤·¤«¤âÊ¿ÏÂ¡¦°ìÇÖ¸ý¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â½½Ê¬¤À¡£¤³¤ÎÀä¹¥¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥«¥á¥é¤ÏÅì¾ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¸ý¤ò·ë¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ò¤·¤µ¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤½¤é¾Ð¤¦¤ï£÷¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅì¾ë¤µ¤ó¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤·¤¹¤®¤ä£÷¡×¡Ö¤×¤¯´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¶Ê¤²¤¿£÷¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÅì¾ë¤Ï8½äÌÜ¤Ë9Åû¤ò¥Ä¥â¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìÇÖ¸ý¤Ç¡¢7800ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
