£Ô£Â£Ó¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¸µ¥Õ¥¸¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡¡Âð·ú¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢£Æ£Ð£±µé½ê»ý¤Î°Û¿§¥¢¥Ê
¡¡£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬ÊÑÁõ¤·¡¢¹â¹»½ÀÆ»Éô¤Î»î¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¤¬¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ò°Õ³°¤Ê¡©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼Â¶·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³ÑÅÄ¤¬ÀéÍÕ¸©¤Î¹â¹»¤Î¼å¾®½ÀÆ»Éô¤ËÊÑÁõ¤·¤Æ»²²Ã¡£¤³¤Î½ÀÆ»Éô¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Í¿ô¤Î¶¯¹ë¹»¤ÈÃÄÂÎÀï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ÆþÉô°÷Ìò¤Î³ÑÅÄ¤¬Âç¾¤È¤·¤Æ»²²Ã¡££µ¿ÍÈ´¤¤Ê¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¤¬¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¹â¹»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³ÑÅÄ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÌ¼¼¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬»î¹ç¤ò²òÀâ¡£¼Â¶·¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿À¾²¬¹§ÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£À¾²¬¥¢¥Ê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤Î·è¾¡Àï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾²¬¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖÂà¼Ò¸å¡¢½é¤Î£Ô£Â£Ó½Ð±é¤Ç¤¹¡£¤ª»þ´Ö¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£¥¦¥ë¥Õ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¼Â¶·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾²¬¥¢¥Ê¤Ï£¹£¸Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¡¢º£Ç¯£³·î¤ËÂà¼Ò¡£À¾²¬£î£ï£ô£å¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤¬¹¥¤¡×¤ÇÂð·ú»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢£Æ£Ð£±µé¡¢ÃÎÅªºâ»º´ÉÍý»Î£²µé¡¢£É£Ô¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î»ñ³Ê¤Ë¤â¡Ö°ìÈ¯¹ç³Ê¡×¤·¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£