スイスのモルテラッチ氷河にできた氷の洞窟＝10月/Lander Van Tricht

（CNN）700年の歴史を持つスイス東部のピツォル氷河が消失した際、数百人の人々が別れを告げるために集まった。2019年にスイスで行われた「葬儀」は厳粛なものだった。参列者は黒い服をまとい、花が供えられ、司祭が追悼の辞を述べた。ピツォルはかつて氷河だったが、人為的な気候変動によって、氷の塊にまで縮小してしまったのだ。

消失した氷河はピツォルが初めてではない。過去数十年の間に数千の氷河が消失し、地球温暖化が進む中で、そのペースはさらに加速するとみられている。新たな研究は、それがどれほど急速に進む可能性があるのかを示している。

15日に英科学誌「ネイチャー・クライメート・チェンジ」に掲載された研究によると、人間が温室効果ガスの排出を続けた場合、今世紀半ばには氷河の消失数が年間最大4000個に達し、ピークを迎えるという。これは、欧州のアルプス山脈にあるすべての氷河が、わずか1年で失われるのと同じ規模に相当する。

これまでの研究では、氷河の総数の変化よりも、気温上昇に伴って氷河から失われる氷の総量や面積に焦点が当てられてきた傾向がある。これは、氷河の数に関する明確な指標が定義されていないことが一因だ。現在の氷河目録では、小規模な氷河や、堆積（たいせき）物に覆われた氷体を検出できない場合もある。最も正確とされる予測では、地球上には現在20万個以上の氷河が存在するとされている。

それでも研究者らは、個々の氷河がいつ、どこで消失するのかを把握することは重要だと指摘する。それは、「気候変動が単に氷河の融解を招くだけでなく、多くの氷河を完全に消失させることにつながる」ことを示しているからだと、研究著者の1人で、スイス連邦工科大学チューリヒ校の氷河専門家、マティアス・フース氏は語る。

研究チームは、地球規模のデータベースを用いて地球上の氷河を分析し、「氷河消失のピーク」、つまり消失する氷河が最大となる時期を調べた。

個々の氷河が氷河として分類できなくなる時点をモデルで特定。これは、面積が0.01平方キロを下回るか、00年頃に測定された初期の体積と比べて1％未満に減少した場合と定義している。

分析の結果、氷河の消失は今世紀半ばにピークを迎えるが、その正確な時期や規模は、地球温暖化の進行度合いによって左右される。

産業革命前に比べた気温上昇を1.5度以内に抑えられた場合、氷河消失のピークは41年ごろに訪れ、年間およそ2000の氷河が消失する可能性がある。

一方、気温上昇が4度に達した場合、ピークは50年代半ばとなり、年間およそ4000の氷河が失われる見通し。これは、現在の世界的な消失ペースの3〜5倍に当たるという。

各国の気候変動対策の公約が達成されたとしても、世界はおよそ2.7度の温暖化に向かっている。この水準では、氷河消失のピークはより長い期間にわたって続き、40年から60年にかけて、年間およそ3000の氷河が失われることになる。

研究チームは地域別の分析も行った。欧州のアルプス山脈やアンデス山脈の一部、北アジアなど、小規模な氷河が多い地域では、今後20年以内に半数以上の氷河が消失する可能性が高いという。これらの地域では、氷河消失のピークも比較的早く、40年ごろになると予測されている。

一方、グリーンランドやロシアの北極圏など、より大規模な氷河が多い地域では、消失のピークは今世紀後半となる見通しだ。