¥Ð¥Ê¥Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é»°Æü·î¡Ä²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¥É¥é¥ÞÉñÂæ°§»¢¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡ºÇ¹â¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡Ö¾ÆÆù¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡×
¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Ù(24Æü22:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼ÌÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£Ô¢Â¼È»¡¢ÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¡¢Èøºê¾¢³¤(INI)¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
(º¸¤«¤é)²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢»°Æü·î¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¡û¡ÖÀäÂÐ¤¤¤ÞÃ¯¤«½»¤ó¤Ç¤ë¤è¤Í!?¡×
Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÃÆ£¤Ï¡¢º£ºî¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¡ÖÆü¸þºä46¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÇÍè¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÈÀäÂÐ¤¤¤ÞÃ¯¤«½»¤ó¤Ç¤ë¤è¤Í!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê²È¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¡£
»Ê²ñ¤ÎÀ¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡È¤¤¤ÞÃ¯¤«½»¤ó¤Ç¤ë¤è¤Í!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è! ¸¼´Ø¤«¤éÂæ½ê¤ä¤é¡¢Á´Éô¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é´î°ìÏº¤µ¤ó(Ô¢Â¼)¤Î²È¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¡ÈÃ¯¤«½»¤ó¤Ç¤ë´¶¡É¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ûÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
Âêºà¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ëº£ºî¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ª¿©»ö¤Ë¤â¹ç¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¾ÆÆù¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬ºÇ¹â¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¸ýÄ´¤Ç¥Ø¥Ó¡¼¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ã®¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢²ÃÆ£¤¬¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²«¶â¤Ëµ±¤¯»°Æü·î¤Ç¡¢°ìÀÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Æü¸þºä¤ÎÃæ¤Ç¤â±¿Æ°¿À·Ð¤Ï¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹!¡×¤ÈÀë¸À¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¼¤Ê¤ó¤«¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó!¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(º¸¤«¤é)ÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¡¢Ô¢Â¼È»¡¢Èøºê¾¢³¤¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ
(º¸¤«¤é)²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢»°Æü·î¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
