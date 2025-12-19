Snow Man佐久間大介＆深澤辰哉「FNS歌謡祭」コスプレ裏話告白「ご本人からお借りしてる」衣装着たメンバーとは
【モデルプレス＝2025/12/19】Snow Manの佐久間大介と深澤辰哉が、12月18日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。12月3日に出演した同局系「2025 FNS歌謡祭」第1夜で披露したコスプレについて話した。
【写真】スノ、ガチャピン・ちびまる子ちゃん…衝撃的なコスプレ姿
「2025 FNS歌謡祭」第1夜では、Snow Manが「カリスマックス」のパフォーマンスを披露。向井康二はマッサマン、阿部亮平はガチャピン、渡辺翔太はちびまる子ちゃんとメンバーそれぞれがフジテレビにちなんだコスプレを披露し、話題を集めた。
深澤が「岩本さんだったら『逃走中』のハンターが似合うよねみたいな感じで…」と話し合いを回顧すると、佐久間は「札幌のライブの楽屋でホワイトボードに『どうする？何着る？』って。『フジテレビに関連あるのにしようか』って色々出していった」とメンバーでの話し合いの結果のコスプレだったことを明かした。
そして、ラウールがフジテレビの軽部真一アナウンサーコスプレをしたことが話題となると、深澤は「ご本人からお借りしてるやつだからね」と口に。佐久間は「スタッフさんに言ったのよ。軽部さんに聞いたら貸してくれるんじゃないかって言ったらマジで貸してくれた」と話し、翌日の同局系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）で軽部アナがその蝶ネクタイをつけていたことを「嬉しかった」と喜んだ。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
