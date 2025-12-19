乃木坂46池田瑛紗「チェンソーマン」レゼのコスプレ姿でダンス披露「二次元の世界から飛び出してきた」「クオリティ高すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/19】乃木坂46の公式TikTokが12月18日に更新された。池田瑛紗のコスプレ姿のダンス動画に反響が寄せられている。
【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開コスプレ姿
投稿では「レゼダンスができて嬉しいです」「ぜひ、見てください byテレサ」と伝え、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場するキャラクター・レゼに扮した池田のダンス動画を公開。リボンの付いたノースリーブトップスとショートパンツ、ニーハイソックスを着用した池田が、話題の「レゼダンス」をキレよく踊る姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「AIかと思うほど完璧」「クオリティ高すぎ」「レぜそのもの」「二次元の世界から飛び出してきた」などと反響が殺到している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開コスプレ姿
◆池田瑛紗「チェンソーマン」コスプレ姿で「レゼダンス」披露
投稿では「レゼダンスができて嬉しいです」「ぜひ、見てください byテレサ」と伝え、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場するキャラクター・レゼに扮した池田のダンス動画を公開。リボンの付いたノースリーブトップスとショートパンツ、ニーハイソックスを着用した池田が、話題の「レゼダンス」をキレよく踊る姿を披露した。
◆池田瑛紗のダンス動画に「二次元の世界から飛び出してきた」と反響
この投稿に、ファンからは「AIかと思うほど完璧」「クオリティ高すぎ」「レぜそのもの」「二次元の世界から飛び出してきた」などと反響が殺到している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】