豊胸疑惑を否定したシドニー・スウィーニー、純白の大胆ドレスで登場
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』に出演する人気俳優のシドニー・スウィーニーが、新作映画のプレミアに白いホルターネックのドレスをまとって来場。映画『七年目の浮気』でマリリン・モンローが見せたルックを彷彿とさせる姿を披露した。
【写真】マリリン・モンローを彷彿 シドニー・スウィーニーの大胆ドレス姿
PageSixによると、ロサンゼルスで開催されたポール・フェイグ監督による新作映画『The Housemaid（原題）』のプレミアに、シドニーはガリア・ラハブによる真っ白なカスタムドレスをまとって登場した。
深いV字にカットされたネックラインがシドニーの美しい胸元を引き立て、裾にフェザーをあしらったボリュームスカートには、広げるとほんのり美脚が透けて見えるシアーな素材が使用されていた。
ブロンドの髪の毛は毛先をゆるく巻き、真っ赤なリップを基調としたメイクをオン。ダイヤモンドのドロップイヤリングと、80カラット超のダイヤモンドをあしらったテニスブレスレットを身に着け、圧倒的な輝きを披露した。
なお、グラマラスな装いで注目を集めるシドニーだが、“豊胸手術を受けたのでは？”と言う疑惑を否定している。
『The Housemaid（原題）』で共演するアマンダ・セイフライドとともに、VanityFairの企画でウソ発見器に挑戦したシドニーは、アマンダから「最近皆が気になっている質問があるんだけど、私が聞かなくちゃ。あなたの胸は本物？」と聞かれ、笑いをこらえきれない様子で「イエス」と回答。続けて「どこもイジっていません」と答え、発見器の鑑定人からも、「真実」とお墨付きをもらっていた。
