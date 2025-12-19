4年前、福岡県宗像市の高校に通う男子生徒が自殺した問題で、生徒の母親が、いじめに関わったとして当時の上級生4人に対し、損害賠償を求めた裁判です。福岡地裁は19日、最後まで争っていた1人に対し、賠償を命じる判決を言い渡しました。

宗像市の東海大学付属福岡高校に通っていた侑大さんは、2021年3月、17歳で自ら命を絶ちました。



訴えによりますと、2019年、新入生だった侑大さんは所属する剣道部の部室で、体を粘着テープで畳に貼り付けられ、わいせつな行為をされた上、その様子を動画で撮影され、SNSで複数の生徒に送信されました。

母親は去年3月、いじめに関わったとされる当時の上級生4人に対し損害賠償を求める訴えを起こし、すでに3人とは和解などが成立していますが、いじめを主導したとされる最後の1人とは争いが続いていました。

福岡地裁は19日の判決で、上級生の行為は「著しい身体的・精神的苦痛を与えるものだった」などとして、この上級生に対し賠償を命じました。

■侑大さんの母親

「彼らが自分たちの犯した行為の重さと向き合って、心から悔いることができた時に、侑大のことを思い出して、犯した罪に向き合ってほしいと思います。」

侑大さんの遺族は19日、当時、剣道部の顧問だった男性と学校法人を相手取り、損害賠償を求める新たな訴えを起こしました。



訴えによりますと、元顧問は侑大さんからいじめの相談を受けたにもかかわらず、学校側に報告せず、安全配慮義務を怠ったほか、その後も侑大さんを無視するなどの対応を繰り返したとしています。

悩んでいる時の相談窓口

厚生労働省や自殺防止活動に取り組む専門家などは、悩みや不安を抱えていたら一人で解決しようとせず専門の相談員に相談してほしいと呼びかけています。



■ふくおか自殺予防ホットライン：092-592-0783（年中無休24時間）



■24時間子供SOSダイヤル：0120-0-78310（年中無休24時間）



■きもちよりそうライン@ふくおかけん LINE ID：@469xxbam（月曜と木曜 午後4～午後7時）