アディソンやゼッドなど全15種類から選べる！ローソン／ディズニー・チャンネル『ゾンビーズ』オリジナルうちわ
ローソン店内に設置されているマルチコピー機サービス「ローソンプリント」
ローソンプリントにて、ディズニー・チャンネル作品『ゾンビーズ』のローソンオリジナルうちわが販売されています☆
ローソン「ローソンプリント」ディズニー・チャンネル『ゾンビーズ』オリジナルうちわ
価格：各350円(税込) ※好きな絵柄が選べます
種類：全15種類
選択できるサイズ：一般的なサイズ 、ジャンボサイズ
販売場所：ローソン店内ローソンマルチコピー機
ローソンにて実施されている、全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の「ディズニー・チャンネル」との年間施策。
第1弾の『ディセンダント』『ディセンダント2』や第2弾『ハイスクール・ミュージカル』シリーズ、3弾『フィニアスとファーブ』『ダックテイルズ』『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』、4弾『ディセンダント3』『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』のオリジナルうちわが、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて販売されています。
2025年12月からの第5弾として、ディズニーが贈る最高にエキサイティングな青春ミュージカル『ゾンビーズ』のオリジナルうちわが登場。
『ゾンビーズ』のロゴや、作中で活躍する「ゼッド」や「アディソン」など、全15種類の絵柄から選ぶことができます。
サイズは一般的なサイズとジャンボサイズから選択可能。
「ローソンプリント」から出てくる『ゾンビーズ』のアートを切り取り、うちわに張り付けるだけで楽しめます。
「ゼッド」や「アディソン」たちのアートをうちわに張り付けて楽しめるグッズ。
ローソン店内に設置されている「ローソンプリント」で購入できる、ディズニー・チャンネル『ゾンビーズ』オリジナルうちわの紹介でした☆
© Disney
©Lawson, Inc.
※画像は全てイメージです
