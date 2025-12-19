ローソン店内に設置されているマルチコピー機サービス「ローソンプリント」

ローソンプリントにて、ディズニー・チャンネル作品『ゾンビーズ』のローソンオリジナルうちわが販売されています☆

ローソン「ローソンプリント」ディズニー・チャンネル『ゾンビーズ』オリジナルうちわ

価格：各350円(税込) ※好きな絵柄が選べます

種類：全15種類

選択できるサイズ：一般的なサイズ 、ジャンボサイズ

販売場所：ローソン店内ローソンマルチコピー機

ローソンにて実施されている、全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の「ディズニー・チャンネル」との年間施策。

第1弾の『ディセンダント』『ディセンダント2』や第2弾『ハイスクール・ミュージカル』シリーズ、3弾『フィニアスとファーブ』『ダックテイルズ』『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』、4弾『ディセンダント3』『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』のオリジナルうちわが、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて販売されています。

2025年12月からの第5弾として、ディズニーが贈る最高にエキサイティングな青春ミュージカル『ゾンビーズ』のオリジナルうちわが登場。

『ゾンビーズ』のロゴや、作中で活躍する「ゼッド」や「アディソン」など、全15種類の絵柄から選ぶことができます。

サイズは一般的なサイズとジャンボサイズから選択可能。

「ローソンプリント」から出てくる『ゾンビーズ』のアートを切り取り、うちわに張り付けるだけで楽しめます。

「ゼッド」や「アディソン」たちのアートをうちわに張り付けて楽しめるグッズ。

ローソン店内に設置されている「ローソンプリント」で購入できる、ディズニー・チャンネル『ゾンビーズ』オリジナルうちわの紹介でした☆

© Disney

©Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アディソンやゼッドなど全15種類から選べる！ローソン／ディズニー・チャンネル『ゾンビーズ』オリジナルうちわ appeared first on Dtimes.