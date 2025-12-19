コンビニエンスストア「ローソン」が展開する、ディズニーキャラクターをデザインしたコレクションシリーズ「Disney go out collection」

「Disney go out collection」の第5弾として、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」のアートを使用したオリジナルグッズが発売されています☆

ローソン「Disney go out collection」第5弾 ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」オリジナルグッズ

発売日：2025年12月16日（火） ※商品がなくなり次第終了

※2025年12月17日(水)発売 北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)

※2025年12月18日(木)発売 江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)

販売場所：ローソン店内のコミック棚

全国のローソン店舗限定で「Disney go out collection」の第5弾として「トイ・ストーリー」デザインのグッズが登場。

スタイリッシュなカラーに「トイ・ストーリー」のポップなピザ・プラネットなどのデザインが印象的なエコバッグが販売されます。

さらに日常使いにも最適なアクリルミラーもラインナップ☆

エコバッグ

価格：各1,760円(税込)

種類：全2種（ブラック／ベージュ）

表面と裏面で異なるアートが楽しめるエコバッグ。

表面には「エイリアン」が大きなピザを持つ姿と、「ピザ・プラネット」のオーダー票をイメージしたアートが使用されています。

ピザ・プラネットのモチーフを使用した、裏面の総柄アートもポイントです。

アクリルミラー

価格：各1,100円(税込)

種類：全4種

ピザ・プラネットのロゴが施された、スクエアタイプのアクリルミラー。

デリバリーシャトルや「エイリアン」がデザインされた、全4種類のミラーが展開されます。

バッグやポーチにつけて一緒にお出かけできる、ボールチェーン付きです。

「エイリアン」や作中に登場するピザ屋「ピザ・プラネット」のアートが使用されたオリジナルグッズ。

ローソン店舗にて派内されている「Disney go out collection」第5弾 ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」オリジナルグッズの紹介でした☆

© Disney/Pixar

©Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」のオリジナルグッズ！ローソン「Disney go out コレクション」第5弾 appeared first on Dtimes.