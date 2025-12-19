来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

直前の発熱を反省「すべてかけたい」

いつも慎重な櫛部静二監督が「あっと驚くような大会にしたい」と自信に満ちた口調で話す。城西大の過去最高成績は前々回の３位だが、それ以上の順位を目指す。

８人がメンバー入りした４年生の充実が、自信につながっている。早くからチームの主力として活躍してきた彼らに、監督は２年以上前から今大会が「勝負」と告げてきた。エースの斎藤将也は２大会続けて５区を走る。前回は区間３位ながら大会直前に発熱し、力を出し切れなかったという反省から「箱根にすべてをかけたい」と山登りの練習に集中してきた。

ビクター・キムタイも２大会連続の２区。前回は終盤の上り坂で失速して区間１０位だったが、今回はスタミナを強化して「万全な状態」（櫛部監督）で臨む。

６区は、１年の時に走り、その後２年間故障に苦しんだ大沼良太郎が復活しそうだ。ほかに、前回９区区間賞の桜井優我もいる。

「１区で５位以内でスタートし、２区と５区で一つか二つ順位を上げる。３、４区で耐えられれば、往路は３位以上となる。その勢いで復路は走る」と監督。思い描く展開の先に「驚き」のゴールが待っている。（小石川弘幸）