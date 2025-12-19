犬とのクリスマスの過ごし方

1.犬用のクリスマスディナーを用意する

クリスマスは家族みんなで特別な食事を楽しまれるのではないでしょうか。愛犬にも安心して楽しめるクリスマスディナーを用意してはいかがでしょうか。

手作りされるのであれば、愛犬にも家族みんなと同じ食材を使ったクリスマスディナーを作ってあげることができます。

たとえば、さつまいも・かぼちゃ・にんじん・キャベツ・ブロッコリー・鶏肉などを使ったスープを愛犬には味付けなしにします。

そのまま温かいスープとして与えてもよいですし、ドライフードのトッピングとしてもおすすめです。

にんじんを星やハートの形にくり抜いたものを使って作ると、より華やかなクリスマスディナーになるかと思います。

2.クリスマスのコスプレをして写真や動画を撮影する

サンタクロースの帽子や服、トナカイのカチューシャなどを愛犬に身につけてもらって、写真や動画を撮影することで、クリスマスの楽しい思い出を残してはいかがでしょうか。

お子さんがいらっしゃるのであれば、愛犬とお子さんがサンタクロースとトナカイのコスプレをする…というのも可愛らしいですよね。

もちろん、大人の飼い主と愛犬がクリスマスのコスプレをして写真や動画の撮影を楽しむのも特別な思い出になると思います。

愛犬が服を着ること、何かを身につけることが苦手な場合には、クリスマス仕様のタペストリーを壁に飾り、背景にして写真や動画を撮るだけでもクリスマスの雰囲気を十分に楽しめるのではないでしょうか。

3.お散歩のついでにイルミネーションを見に行く

お散歩することが大好きな愛犬なのであれば、一緒にイルミネーションを見に行ってはいかがでしょうか。

犬はイルミネーションに興味がないかもしれませんが、お散歩のついでで行けます。大好きな飼い主や家族と一緒なのであれば、愛犬もきっと楽しんでくれると思います。

お散歩はあまり好きではないけれど…という愛犬なのであれば、ペットカートに乗ってお出かけし、クリスマスの雰囲気を楽しむのもありだと思います。

4.クリスマスプレゼントを用意する

お家でゆっくりのんびりとした時間を過ごしたいな…という場合では、愛犬のためのクリスマスプレゼントを用意してはいかがでしょうか。

愛犬が最も喜んでくれるものと言えば、やはりおやつでしょうか。普段はカロリーの摂り過ぎを気にしてあまり与えていないおやつも、クリスマスは特別に用意してあげてもよいのではないでしょうか。

愛犬が安全に快適にお散歩することができるように、新しい首輪・ハーネス・リードをプレゼントしてもよいと思います。

愛犬が安心して快適なお留守番ができるよう、新しいケージやベッドやトイレをプレゼントしてもよいのではないでしょうか。

愛犬とクリスマスを過ごすときの注意点

人間の食べ物は与えないようにしましょう。テーブルの上の骨付きチキンやクリスマスケーキを盗み食いしないように注意しましょう。

写真や動画の撮影は安全な場所で行いましょう。イルミネーションを見に行くときは、愛犬の安全を最優先に考え、周囲への配慮も忘れないようにしましょう。

クリスマスの飾りつけを誤飲してしまう事故が増えます。光の装飾はコードを噛んでしまったり感電してしまったりすることがありますので要注意です。

まとめ

犬とのクリスマスの過ごし方を4つ解説しました。

犬用のクリスマスディナーを用意する クリスマスのコスプレをして写真や動画を撮影する お散歩のついでにイルミネーションを見に行く クリスマスプレゼントを用意する

クリスマスだからと、あまりにも普段とは違った特別なことをしようとすると、犬が強いストレスを感じてしまい、体調を崩してしまうことがあります。

大好きな飼い主や家族と過ごすことが、犬にとっては幸せなことです。安全を最優先に温かいクリスマスを過ごされてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)