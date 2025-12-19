「必要不可欠な選手」エスパルスが主将＆チーム内アシスト王との契約更新を発表！「残ってくれたのはとても大きい」「来季も清水を牽引してくれ」などファン歓喜
来季から吉田孝行新監督が率いる清水エスパルスは12月19日、FW北川航也とMF松崎快と契約更新したことを発表した。
キャプテンを務める北川は、今季のリーグ戦で10得点、松崎は５アシストを記録。いずれもチームトップの数字だ。攻撃陣のキーマン２人の延長がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「キャプテン来年もよろしく！」
「来季も清水を牽引してくれ」
「ゴールとアシスト量産に期待」
「残ってくれたのはとても大きい」
「来季も頼むよ！エース！」
「待っていました！」
「攻撃陣を引っ張っていってくれ」
「残ってくれてマジで嬉しい」
「清水に必要不可欠な選手」
新体制で迎える来季はどんな活躍を見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
