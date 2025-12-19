清水が松崎（左）と北川（右）の契約更新を発表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　来季から吉田孝行新監督が率いる清水エスパルスは12月19日、FW北川航也とMF松崎快と契約更新したことを発表した。

　キャプテンを務める北川は、今季のリーグ戦で10得点、松崎は５アシストを記録。いずれもチームトップの数字だ。攻撃陣のキーマン２人の延長がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
 
「キャプテン来年もよろしく！」
「来季も清水を牽引してくれ」
「ゴールとアシスト量産に期待」
「残ってくれたのはとても大きい」
「来季も頼むよ！エース！」
「待っていました！」
「攻撃陣を引っ張っていってくれ」
「残ってくれてマジで嬉しい」
「清水に必要不可欠な選手」

　新体制で迎える来季はどんな活躍を見せるか注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「信じられない経験をした」F・トーレスが日本時代を回想！「だから１年しか滞在しなかった…」