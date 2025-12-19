日本代表、北中米W杯“壮行試合”の開催決定！ 5月31日（日）会場は国立競技場
日本サッカー協会（JFA）は19日、2026年の日本代表活動スケジュールを発表した。
5月31日（日）、国立競技場でキリンチャレンジカップ2026が開催されることが決定した。対戦国は現時点で未定。6月に開幕を控えるFIFAワールドカップ26に向けた“壮行試合”となる。2022年のカタール大会は11月開催だったため、国内での壮行試合は実施されなかったが、今回は2018年のロシア大会直前に行われたガーナ代表戦以来、2大会ぶりの開催となる。
キリンチャレンジカップ 2026
日時：5月31日（日）キックオフ時間調整中
対戦カード：SAMURAI BLUE（日本代表）対対戦国調整中
会場：東京／国立競技場
主催：公益財団法人日本サッカー協会
主管：公益財団法人東京都サッカー協会
特別協賛：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社
JFAオフィシャルトップパートナー：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社
JFAオフィシャルサプライヤー：アディダスジャパン株式会社
テレビ放送：調整中
