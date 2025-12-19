「Jの舞台へ戻るという大きな目標」JFL降格クラブの新監督に中国帰りの54歳が就任「最後まで走り、最後まで闘う」
2025シーズンのJ３は最下位でフィニッシュ。入れ替え戦に敗れ、来季はJFLで戦うアスルクラロ沼津は12月19日、篠田善之の新監督就任を発表した。
山梨県出身の54歳。現役時代はアビスパ福岡などでプレーし、引退後は指導者に転身。古巣の福岡、FC東京、清水エスパルス、ヴァンフォーレ甲府の監督を歴任し、今年は７月まで中国の南通支雲足球倶楽部で指揮を執っていた。
新指揮官は沼津の公式サイトを通じて、以下のようにコメント。
「このたび、アスルクラロ沼津の監督に就任いたしました、篠田善之です。クラブが再び Jの舞台へ戻るという大きな目標を達成出来るように、覚悟を持って日々努力してまいります。
アスルクラロ沼津は、地域の皆さまに支えられ、地域とともに歩んできました。
スタジアムで皆さまを笑顔に出来るように最後まで走り、最後まで闘う。情熱を前面に出し全身全霊で挑みます。
ファン・サポーター・パートナーの皆さま、引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします」
J復帰を期すクラブで、期待に応える手腕を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
