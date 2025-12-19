札幌をはじめ北海道内には、インフルエンザ警報が発令され、流行が続いています。



流行の原因になったとみられるのが、新しい変異株の「サブクレードＫ」です。



どのような特徴があるのでしょうか。



（来院した大学生）「きのうから咳とのどが（痛くて）昼過ぎから熱が上がって。３８．４度です」



札幌市内のクリニックを受診した大学生。



インフルエンザの予防接種をしているといいますが、検査をしてみると…





（クリニック・イン・ザ・モーニング 岡田純一 院長）「矢印書いたところに線でてきてますよね。鼻のなかにＡ型インフルエンザがいるよってことで、インフルエンザなんですよね」大事な試験期間中に、Ａ型インフルエンザに感染してしまいました。（来院した大学生）「学校でもちょこちょこでてます。たぶん追試験になると思う」いまも流行が続くインフルエンザ。札幌では患者数が、１４日までの１週間で１医療機関あたり１９.６７人となりました。警報レベルが続いていて、このクリニックでは、成人の感染が目立つといいます。（クリニック・イン・ザ・モーニング 岡田純一 院長）「発熱でいらっしゃる患者さんを調べると、７～８割の確率でインフルエンザＡ型が陽性という状況」そして、感染の大多数を占めているのが、Ａ型の新たな変異株「サブクレードＫ」です。国立健康危機管理研究機構が、ことし９月から１１月にかけて患者から採取したウイルスを解析した結果、２３検体のうち２２検体が「サブクレードＫ」で、およそ９６％を占めたということです。なぜ猛威を振るっているのでしょうか。専門家は―（札幌医科大学 横田伸一教授）「おそらく海外から持ち込まれたサブクレードＫが、一気に広がったと考えるのが妥当だと思う。新しいもの（ウイルス）なので、我々が免疫を持っていないため、急拡大の要因になったと思う」新しい変異株「サブクレードK」は多くの人が免疫を持っていないため、感染しやすい状況だとしながらも、症状は従来のインフルエンザと大きく変わらないといいます。（札幌医科大学 横田伸一教授）「新しいものといっても、（ウイルスの）マイナーチェンジだと考えていただいて構いませんので、普段通りの感染対策をしていただいて、大きく（感染を）広げないということが重要だと思う」患者数は減少傾向となっていますが、年末年始で人の動きが活発になると、再び流行する可能性もあるため、引き続き警戒が必要です。