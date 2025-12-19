ドジャース、ビシェット獲得で「二塁起用」のプラン WSに続きブルージェイズに“二重のダメージ”与える 専門メディア
Fドジャースがビシェットを獲得して二塁に起用するのか(C)Getty Images
ドジャースが今年のワールドシリーズで雌雄を決したライバルから主力選手を奪い取る可能性が伝えられた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米スポーツ局『MLB Network』に出演のアンソニー・カストロビンス記者の報道に触れ「ドジャースにとって最高のFA補強はボー・ビシェットだと見ている」と言及。ブルージェイズからFAとなった内野手のボー・ビシェットをドジャースが獲得するかもしれないという。
同メディアは「ビシェットはワールドシリーズ7試合に及ぶ決戦で打率.348、OPS.922という驚異的な数字を残してドジャースを苦しめた」と説明。レギュラーシーズンでも、139試合で打率.311、18本塁打、94打点、OPS.840の好成績を残した。
記事では「ビシェットのドジャース移籍案は、チームに残された最大のニーズを解決する」と伝えている。
なぜなら、ドジャースは外野手が補強ポイントとされているが、チームにはユーティリティな選手が豊富に揃っていると指摘し「レフトの穴を埋めるためにわざわざ新しい左翼手と契約するより、トミー・エドマンをセンターへ、アンディ・パヘスをレフトへと回すことができる。そうすることで、ビシェットを収めるための二塁手の枠を空けることができる」とプランを示した。
ビシェットの本職は遊撃だが、同メディアは二塁への起用を提案。「ビシェットが加われば、球界屈指のコンタクト能力がドジャースの打線にもたらされ、さらに十分な長打力も期待できる。また、彼は2025年に日替わりで起用されていた二塁手たちの打撃不振という隠れた弱点をも補強することになる」と予想した。
また、「ビシェットを奪い取ればブルージェイズは慌てふためくことになる」と、ワールドシリーズでの勝利に続き、今オフもドジャースがブルージェイズに対して“二重のダメージ”を与えることができると、見解を述べていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]