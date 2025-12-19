ヤクルト、最速157キロ左腕のキハダ獲得を発表「目標はチームの優勝に貢献すること」3人目の助っ人投手補強

ヤクルトが新外国人左腕のキハダ獲得を発表した(C)Getty Images

ヤクルトは12月19日、新外国人選手として今季までエンゼルスに所属していたホセ・キハダ投手を獲得したことを発表した。背番号は「11」に決定した。

180センチ97キロの体格で、最速157キロを誇る左腕は、メジャー通算142試合に登板して4勝14敗8セーブ、防御率4.59という成績。マーリンズから2020年にエンゼルスに移籍して大谷翔平と同僚だったこともあり、23年にはWBCのベネズエラ代表にも選出されている。

キハダは球団を通じて「来シーズン、スワローズでプレーをする機会をいただき、とても嬉しく思っています。私の目標はチームの優勝に貢献することです。スワローズファンの皆さまにお会いできることを楽しみにしています」とコメントしている。

ヤクルトは助っ人投手3人目の補強で、既に守護神候補の右腕ヘスス・リランソと、今季まで中日に所属していた160キロ超右腕のナッシュ・ウォルターズの獲得も発表している。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］