大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた俳優・清水尋也被告（26）に東京地裁（宮田祥次裁判官）は19日、拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。これを受け、所属事務所の「有限会社オフィス作」が声明を発表した。

「清水尋也に関するご報告」と題した声明は以下。

「本日、弊社所属の清水尋也に対し、判決が言い渡されました。

本件により、関係者の皆様ならびに応援してくださっている皆様に対して、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましても、長年にわたり多くの方々に支えられてきた中で、このような結果に至ったことの重さを痛感しております。今後につきましては、本人が更生の道を歩み、社会の一員として責任ある生活を送っていけるよう、弊社として引き続き真摯に向き合っていく所存です。

本件に関し、深くお詫び申し上げます」

起訴内容によると、9月3日、東京都杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持したとされる。

清水被告は映画「ちはやふる」や「東京リベンジャーズ」、TBS系ドラマ「19番目のカルテ」などに出演していた。