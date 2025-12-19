お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（53）が18日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）で、自身がレギュラー出演する同局の別番組について語った。

この日番組では、スタジオゲストとして「東京ホテイソン」のたけるとショーゴが出演。2人とは初対面という海原やすよが「初登場です。私達は初顔合わせというか」と紹介すると、たけるは「やすよさんは初めまして」とあいさつした。

そして「ともこさんは以前、正義のミカタで」と、ともこがレギュラー出演する同局「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）での共演を振り返ると、やすよは「どこで会うてんの？」とツッコミ。たけるは「その〜、僕らもひと言もしゃべれなかったんで。ムズい！」と同番組の難しさを嘆いた。

これにともこは「東京でできないことを大阪やったらできるって、（パネラーの）先生たちが解放されてるからね」とニヤリ。ショーゴは「東京でもXでトレンド入りしたりとか。いっつも“12位 ほんこん”とか」と触れると、スタジオでは爆笑が起こっていた。