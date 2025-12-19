Ê¿°Â¿ÀµÜ¤ÎÂç¶ËÅÂ¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¡¡ÅÉÁõ½¤Íý¤ÈÂÑ¿ÌÊä¶¯¹©»ö¤¬´°Î»
¡¡µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤ÎÊ¿°Â¿ÀµÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯²Æ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÂç¶ËÅÂ¡×¤ÎÅÉÁõ½¤Íý¤ÈÂÑ¿ÌÊä¶¯¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ãì¤Î¼ë¿§¤ä¤·¤Ã¤¯¤¤ÊÉ¤ÎÇò¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¹©»ö¤Ï18Æü¤Ë´°Î»¡£19Æü¤Ï»²ÇÒµÒ¤é¤¬¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¤Íý¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏ·ú130Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¡£²°º¬¤ÎÎ¾Ã¼¤ò¾þ¤ë¡ÖòöÈø¡×¤â¶âÇó¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¡¢°ìÃÊ¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿°Â¿ÀµÜ¤Ç¤Ï½é·Ø¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¶ËÅÂ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÀ¾ÊâÏ¤äÇò¸×Ï°¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¼ÒÅÂ¤Î¹©»ö¤â½ç¼¡¼Â»Ü¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤ëÍ½Äê¡£