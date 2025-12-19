住宅ローンや預金金利など、私たちの生活に大きな影響を与える短期金利について、きょう、日銀は0.75%に利上げすると決めました。

きょう、日本銀行は政策金利を0.5%から0.75%に引き上げることを決めました。1995年以来、30年ぶりの高い水準です。

背景の一つには円安・物価高がありますが、市場では利上げを織り込んでいたこともあり、円相場は1ドル＝156円前後と、円安水準は変わっていません。

一方、住宅ローンの固定金利の基準となる長期金利は一時、2%を超え、およそ26年ぶりの高い水準となりました。

「植田さんから強いメッセージを聞きたい」

市場の関心を集めているのが、いま行われている日銀の植田総裁の会見です。

日銀 植田和男 総裁

「今後の金融政策運営については、現在の実質金利が極めて低い水準にあることを踏まえると、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」

現在も続いている会見で、今後の利上げのペースについて踏み込んだ発言があるかが焦点です。