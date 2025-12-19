12月31日をもって退任するオリックスの湊通夫代表取締役社長が19日、京セラドーム大阪で会見を開いた。来年1月1日付で球団顧問に就任し、後任の球団社長には馬殿太郎氏が就任する。

同社長は1987年オリエント・リース（現オリックス）に入社。リース、ファイナンス、広報などを歴任し、2011年にオリックス野球クラブに出向。18年1月に球団社長に就任した。21年からのパ・リーグ3連覇、22年の日本一を球団経営の視点から支えた。

8年間つとめた重責だが「ファンの皆さんに支えてもらいました。しんどいことの方を思い出しますね。3連覇の前のコロナでは、先の見えない不安があった。チームも6位という状況」と振り返る。ただ一方で「逆に言うとコロナは考える時間が多くあった。福良さん（GM）、中嶋さん（監督）も含め、いろんな人に話を聞かせていただいたことが3連覇につながった」とも続けた。

リーグ3連覇を経て主催試合の入場チケット、グッズ収入はほぼ倍に伸びた。特に女性ファンによるグッズの購買増が大きいという。

「達成感はあります」と充実感をにじませる一方、今後のチームに向けては「野手でスター選手を育てるのが今の課題。3、4番、クリーンアップを打てる選手がリーダーシップを取れるように」と期待を込めた。