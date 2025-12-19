¥à¥À¤Ê¸þ¾å¿´¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬Ž¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¿¼¤¤ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡ØÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤¬Â³¤¯¤ÈÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë
¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÎÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤äÉÔÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Âç»ö¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¡Ö¸Â³¦ÅÀ¡×¤òÃÎ¤ê¡¢»Å»ö¤Î¡Ö¥ß¥¹¡×¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤¬Â³¤¯¤È¡¢¼¡Âè¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅØÎÏ¤òÂÕ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Îµ»ö¤Ç¡¢¾å»Ê¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¥à¥ê¤À¤È»×¤¦¤Ê¤é¤ÐÁÇÄ¾¤ËÃÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ä¡Ä¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¾å»Ê¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¹¤°¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê²¿¤â²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÅÌÏ«´¶¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢Â¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×»Å»ö¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤ËÃíÎÏ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¤á¤¶¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë»Å»ö¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö¼´¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÇùÁ³¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡× ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾å»Ê¤«¤é»Å»ö¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÇº¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤
¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤äÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë
£Àº¿ÀÅª¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤
¤ÀÕÇ¤¤¬½Å¤¹¤®¤ë
¥¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ð½à¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¸½»þÅÀ¤Î¥¹¥¥ë¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë
¼«Ê¬¤Î¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë
ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢»Å»ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¡Ö¸Â³¦ÅÀ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥¥ë¤ò¾å²ó¤ë»Å»ö¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥à¥ê¤ä²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»Å»ö¤ò¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¼ê¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸«¶Ë¤á¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë»Å»ö¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸Â³¦ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤¿»Å»ö¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿È½ÃÇ´ð½à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸þ¾å¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¡× ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Â³¦ÅÀ¤ò°ú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¥à¥ê¤â²æËý¤â¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë»Å»ö¤Ï¼êÊü¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ä¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦»Å»ö¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®¹þ¤àÊý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»Å»ö¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤Î¡Ö¥ß¥¹¡×¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¥ß¥¹¤Î¡ÖµöÍÆÈÏ°Ï¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
Êó¹ð½ñ¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤â´°àú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¹Ô°Ù¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð½ñ¤äµÄ»öÏ¿¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÂçº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤äÀ¸»ºÀ¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤È¸þ¤¹ç¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¡Ö¥ß¥¹¡×¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ëºî¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤âºÇÄã¸Â¤Î¡Ö¹ç³ÊÅÀ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç³ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤Ë¤âµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆËþÅÀ¤ò¤á¤¶¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¤òµöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ¸ú¤ÊÀïÎ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1³äÄøÅÙ¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢9³ä¤Ï¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾å»Ê¤Ï¡¢¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È¼êÄ¾¤·¤·¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯ºî¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¾¯¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÉ¬Í×¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¤¬3³äÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾å»Ê¤ÎÈ¿±þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
µÄ»öÏ¿¤Î3³ä¤¬¥ß¥¹¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¤¥Ä¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾å»Ê¤Ï¼êÄ¾¤·¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤º¡¢Éô²¼¤Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Ï²þ¤á¤ÆµÄ»öÏ¿¤ò½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÏ²Èñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å»Ê¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Êó¹ð½ñ¤äµÄ»öÏ¿¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Î¡Ö¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤¬9³äÄøÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÄã¤Ç¤â8³ä¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢1¡Á2³äÄøÅÙ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾å»Ê¤ÎµöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤µ¤¨¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ìµ»ö¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢´°àú¤Ê»Å»ö¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ÇÀµ³Î¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Äó½Ð´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»Å»ö¤è¤ê¤â¡¢1¡Á2³äÄøÅÙ¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦»Å»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ëÊý¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò»Å»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë
ÌÂ¤Ã¤¿¤éÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯
¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Åª¤Ë¤â¶ìÄË¤òÈ¼¤¦ºî¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¾·×¤Ë¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤¬¤¤¤Ä¤âÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊª¤´¤È¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Î°Õ¸«¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¸«¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿ôÂ¿¤¯½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬Å´Â§¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë°å»Õ¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆþÇ°¤ËÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤¬ºÇÁ±ºö¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ÓÈ´¤¯¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÊýË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ÇÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤ë¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹¬ÎðÅÞÅÞ¼ó¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë