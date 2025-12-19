「今日好き」りんか“好きなもの全部盛り”ミニスカコーデが話題「小顔際立つ」「コーディネートに隙がない」
【モデルプレス＝2025/12/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが12月18日、自身のInstagramを更新。チェック柄×水玉模様のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」20歳美女「小顔際立つ」超ミニスカで美脚披露
りんかは「チェックにみずたまにりんかのすきなものだらけ」とコメントし、ファー付きの帽子に、チェック柄トップスと水玉模様のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを投稿。黒のロングブーツからすらりと伸びる美しい脚が際立つスタイルを披露した。
この投稿には「脚が長い」「ブーツ姿最高」「小顔際立つ」「チェック×水玉の組み合わせが可愛い」「スタイル良すぎ」「おしゃれ番長」「コーディネートに隙がない」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」20歳美女「小顔際立つ」超ミニスカで美脚披露
◆りんか「すきなものだらけ」コーディネート披露
りんかは「チェックにみずたまにりんかのすきなものだらけ」とコメントし、ファー付きの帽子に、チェック柄トップスと水玉模様のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを投稿。黒のロングブーツからすらりと伸びる美しい脚が際立つスタイルを披露した。
◆りんかの投稿に反響
この投稿には「脚が長い」「ブーツ姿最高」「小顔際立つ」「チェック×水玉の組み合わせが可愛い」「スタイル良すぎ」「おしゃれ番長」「コーディネートに隙がない」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】