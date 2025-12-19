「ザ・ロイヤルファミリー」“W翔平”ショットに反響「並ぶとそっくり」「兄弟でも違和感ない」子役・三浦綺羅が公開
【モデルプレス＝2025/12/19】子役の三浦綺羅が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。“W翔平”ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」劇中にない2ショット実現
この日、三浦は「W翔平でお写真を撮らせってもらったよ 撮影ではご一緒させていただくことはなかったので 会ってお話しできてとっても嬉しかったです（原文ママ）」と添えて、TBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（12月14日最終回）で共演した俳優の市原匠悟との2ショットを公開。同作で三浦は野崎翔平役の少年期を、市原は野崎翔平役の青年期をそれぞれ演じており、“W翔平”ショットとなった。
この投稿には「並ぶとそっくり」「兄弟でも違和感ない」「嬉しい2ショット」「パーツの特徴が似てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」劇中にない2ショット実現
◆三浦綺羅＆市原匠悟、“W翔平”ショット公開
この日、三浦は「W翔平でお写真を撮らせってもらったよ 撮影ではご一緒させていただくことはなかったので 会ってお話しできてとっても嬉しかったです（原文ママ）」と添えて、TBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（12月14日最終回）で共演した俳優の市原匠悟との2ショットを公開。同作で三浦は野崎翔平役の少年期を、市原は野崎翔平役の青年期をそれぞれ演じており、“W翔平”ショットとなった。
◆三浦綺羅の投稿に反響
この投稿には「並ぶとそっくり」「兄弟でも違和感ない」「嬉しい2ショット」「パーツの特徴が似てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】