対象のジャックダニエル購入で、ハーゲンダッツ無料クーポンがもらえるキャンペーン/ 12月19日から【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは12月19日から、対象のジャックダニエルを1本買うと、ハーゲンダッツ1個の無料引換クーポンをプレゼントするキャンペーンを開始した。実施期間は12月25日まで。

公式サイトの「セール･キャンペーン」ページに掲載した企画。店舗内で、対象のジャックダニエルを1本購入するごとに、レシートクーポンを1枚発券する。

引換えの対象となるハーゲンダッツは、「ストロベリー」や「ミニカップバニラ」など3種を用意。今後、引換対象商品が変更になる場合もあるとしている。

なお、対象エリアや実施店舗数などは明らかにしていない。また、在庫切れや取り扱いのない場合があるとしている。

〈キャンペーン概要〉

2025年12月19日(金)〜12月25日(木)のキャンペーン期間中、セブン‐イレブンの店舗で「ジャックダニエル ブラック 700ml」(税込2,737.90円)を1本購入すると、対象のハーゲンダッツ1個がもらえる無料引換クーポンをプレゼントする企画。

1本買うごとに、レジにてレシートクーポンが1枚発券され、1回の会計で複数本購入した場合は、購入本数分のクーポンが発券される仕組み。

ハーゲンダッツの引換期間は、2025年12月19日(金)〜2026年1月1日(木)まで。一部店舗を除く、セブン‐イレブン店舗で利用できるとしている。

キャンペーン掲載ページ

「ジャックダニエル ブラック 700ml」

【無料引換 対象商品】

･「ハーゲンダッツ ストロベリー」

･「ハーゲンダッツ ミニカップバニラ」

･「ハーゲンダッツ グリーンティー」

※いずれも商品価格は税込351円

「ハーゲンダッツ ミニカップバニラ」(イメージ)

■ セブン‐イレブン公式サイト「セール・キャンペーン」ページ