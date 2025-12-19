資さんうどんが「店内飲食50円引クーポン（5枚）」を配布中【来年50周年】

人気うどんチェーンの「資さんうどん」が、現在、「店内飲食50円引」のクーポン（5枚）を配布中だ。クーポンは、「資さんうどん」の全店で利用できる。

店内飲食50円引×5連クーポン配布中

全国で94店舗を展開中の「資さんうどん」は、今年、初めて年間20店舗の出店を達成した。来年「50周年」を迎えるにあたり、これまでの利用客へ感謝の意をこめ、クーポンを配布しているという。配布期間は、2025年12月18日（木）〜2026年1月6日（火）。クーポンの利用期間は1月7日（水）〜3月1日（日）だという。

〈クーポン詳細〉

・配布期間

2025年12月18日（木）〜2026年1月6日（火）

・配布対象店舗

資さんうどん全店（ららぽーとTOKYO-BAY店・藤沢湘南台店・奈良柏木店を除く）

※有人レジにて、会計時に配布中

・クーポン利用期間

2026年1月7日（水）〜3月1日（日）

・使用可能店舗

資さんうどん全店舗

・利用方法

有人レジにて、店内飲食の会計時にスタッフへ提示

（1回の会計につき、1人1枚の利用となる）

クーポンサンプル

※ららぽーとTOKYO-BAY店・藤沢湘南台店・奈良柏木店では、クーポンの配布は行っていない

※クーポンは全店舗で利用可能

※店内飲食税込金額からの50円引きとなる（1回の会計につき、1人1枚の利用となる）

※クーポンは、2026年1月7日（水）〜3月1日（日）の期間中、店内飲食の会計時に「有人レジ」にて提示（資さんうどん全店舗）。「セルフレジ」は非対応となるので注意

※他金券・割引券・LINEクーポン等との併用はできない

※有人レジにて、クーポンを配布

※クーポンの配布期間中、セルフレジで会計した利用者は、レシートをスタッフへ提示