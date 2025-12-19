元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、日中関係を巡る外交戦略について政府に提言した。

高市早苗首相の台湾有事を巡る存立危機事態発言を機に、中国との関係は一気に悪化。中国政府は日本への渡航自粛を要請したり、海産物の輸入禁止など次々と対抗策を打ち出している。また、政権幹部が各国との外交や国連総会の場で、日本の動きを軍国主義の復活などと、日本への非難を世界へ訴えている。

高市氏の発言を「ポロっと発言」と見ている橋下氏は、「言ったことで、今の日本の状況がいい状況なのか悪い状況かと言えば、いい状況になっていないと思います」と指摘。「中国に対する抑止力になったという人もいます。本当になっているんですか？と思います」と疑問を口にした。

中国は現在、複数の外交ルートを通じ、自国の正統性を訴えている。橋下氏は「軽率発言だとは思うが、今は外交戦になっているので、これは勝たなきゃいけない」と訴えた。

現在は小泉進次郎防衛相が、各国首脳への電話会談で日本の正統性を訴えているが、橋下氏は茂木敏充外相の“参戦”も必要だと指摘。「茂木さんももっと頑張ってもらって、外務大臣に。防衛大臣だけじゃなくて。外交戦を展開してもらいたい」と訴えた。

中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題にも言及した。「外交戦は今、お互い言っているところだから、レーダーの問題で、日本がやったことは全然、危険な飛行ではないという証拠を出して欲しいんです。今、証拠がないから（中国が）言いっぱなしの状態」。日本政府の対抗策のなさに危機感を口に。さらに「武力衝突じゃないから、むしろ外交戦だから、勝たなきゃいけないと思います」とあらためて訴えた。