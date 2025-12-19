浜崎あゆみ、Snow Manとの“豪華な”集合ショットに反響「推しと推しの共演に感無量」「見たことない組み合わせ」
歌手の浜崎あゆみ（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。Snow Manとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「歌姫オーラが凄い」浜崎あゆみ×Snow Manの集合ショット
浜崎は「本日18：30より『それSnow Manにやらせて下さい』よろしくお願いします居酒屋トーク楽しかったです」とコメントし、19日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後6：30）でのオフショットを披露した。
中央にいる浜崎をSnow Manが囲み、笑顔を見せた和やかな集合ショットとなっており、「楽しかった」という撮影の様子がうかがえる。
この投稿に、コメント欄には「しょっぴー推しの自分からしたら姫と隣での記念写真テンション爆上がりだよ 推しと推しの共演に感無量」「見たことない組み合わせだし、どんな話をしてるのか楽しみでしかない」「あゆちゃんとSnowManなんて想像したことなかった」「歌姫オーラが凄い」「可愛すぎる〜っ」などの反響が集まっていた。
