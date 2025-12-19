松屋×ちいかわのコラボキャンペーンが発表「これは行列の予感…」「今すき焼き鍋にむちゃうまプリンって彫ってるはず」
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが19日に更新され、人気キャラクター作品『ちいかわ』とのコラボが発表された。
【写真】「これは行列の予感…」公開された“ちいかわの世界の牛丼”イラスト
投稿では、『ちいかわ』作者であるナガノ氏が描いたとみられる牛丼のイラストとともに、キャンペーン詳細は24日午前10時に公開予定であることが伝えられた。
この予告にSNSでは「松屋は今すき焼き鍋にむちゃうまプリンって彫ってるはず」「これは行列の予感…」「これは爆売やな。転売屋対策もおなしゃす」「初松屋になる予感…」「牛めし種類たくさん並べてお腹いっぱいになるうさぎ見たい」「丼のイラストもうすでに可愛すぎてヤバい」「行列で牛丼が売り切れたら、僕が泣いてハチワレに慰めてもらう予定です…」など、早くも多くの反響が寄せられている。
