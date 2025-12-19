◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が19日に開幕した。

注目は熾烈（しれつ）な男子の3枠目争いだ。男子ショートプログラム（SP）では、当落線上にいる友野一希（第一住建グループ）が25番滑走で登場。

冒頭で4回転―3回転のトーループに成功。4回転サルコーの着地は乱れたが、その後はまとめて、はにかみながらも手を上げて歓声に応えた。得点は88.05点。大会の前に友野は「自分の生きざまを示したい」と決意を口にしていた。

また、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）はラストから2番目の29番滑走で登場。冒頭の4回転サルコー―3回転トーループに成功し、4回転トーループも決めた。演技後はガッツポーズで喜びを表現。95.65点を確認すると、涙を流す一幕もあった。

最終的に三浦が2位、友野が4位。壷井達也（シスメックス）は74.52点にとどまり、山本草太（MIXI）は82.21点で6位だった。

▽五輪選考状況 日本は3枠で全日本選手権の優勝者が自動的に決まり、残る2人は総合的に選出。全日本の2、3位、GPファイナル上位2人（鍵山、佐藤）、今季ベストスコア上位3人（鍵山、佐藤、三浦）を満たす選手から2人目を決め、上記基準を満たして選考から漏れた選手と世界ランク上位3人（鍵山、佐藤、三浦）、日本連盟独自の今季国際競技会ポイント上位3人（鍵山、佐藤、友野）、今季の総合得点平均上位3人（鍵山、佐藤、友野）から残る1人を選ぶ。複数の基準項目で次点の壷井、山本も候補として挙がっている。