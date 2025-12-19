日本銀行の植田和男総裁は１９日の金融政策決定会合の終了後、記者会見を開いた。

決定会合で政策金利である短期金利の誘導目標を０・５％程度から０・７５％程度へ引き上げることを決めた理由については、「賃金と物価がともに上昇するメカニズムが維持される可能性は高く、私どもの物価の中心的な見通しが実現する確度は高まっていると判断した」などと述べた。

これまで「高い」としてきた米国の高関税政策の影響を巡る不確実性についても、「引き続き残っているものの、低下している」などと指摘した。

また、今後の追加利上げの判断については、「短期金利の変化に対する（景気を刺激も冷ましもしない）中立金利の水準を探りながら金融緩和の度合いを調整していくことが適当と考えている」と述べた。「毎回の決定会合で、経済・物価の見通しやリスク、（２％の物価安定目標の）実現の確度をアップデートしながら適切に判断していく方針だ」とも説明した。

「中立金利」の水準については、「推計値は相当なばらつきがあり、特定は難しい」と指摘した上で、「中立金利の下限にはまだ少し距離がある」とも述べた。

外国為替市場で進む円安に関しては、複数の政策委員から、「円安が国内価格に影響を与えている、あるいは与える可能性があるかもしれないということを見ていかないといけない」という指摘があったことを明かした。

０・７５％という政策金利は、１９９５年以来、約３０年ぶりの高い水準となる。この点を問われた植田氏は「特別の意味はない」と話した。