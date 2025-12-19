EU＝ヨーロッパ連合は19日、首脳会談を開き、ウクライナに対し今後2年間でおよそ16兆円の融資を行うことを決定しました。焦点だったロシアの凍結資産を活用する案は見送られました。

ロイター通信によりますと、EUの首脳らは19日、ウクライナに来年からの2年間で900億ユーロ、日本円でおよそ16兆3000億円の無利子融資を行うことを決定しました。EUが予算を担保に市場で資金調達をするとしています。

一方、焦点となっていたロシアの凍結資産を原資として活用する案は見送られました。EU域内で凍結資産の大半があるベルギーがロシアからの賠償請求などを懸念し、難色を示していました。

首脳会議後の会見でEUのコスタ大統領は、ロシアがウクライナに賠償を支払ってはじめて、ウクライナが融資の返済を行うことになるとした上で、ロシアが賠償を支払わない場合、EUはロシアの凍結資産を返済に充てる権利を留保すると指摘しました。

一方、今回ロシアの凍結資金の活用が見送られたことについて、ロシアのプーチン大統領の側近、ドミトリエフ大統領特別代表は、「法と常識」が勝利したとSNSで述べています。