NHK¤Ï19Æü¡¢ÍòÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Î¡ÈÊõ¡É¤òÃµ¤¹¿·ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤¬¤Û¤ì¤¿¡¡ÀäÉÊ¡ªæÆ¥±¡¼¥¹¡×¤ò1·î6Æü¸á¸å7»þ57Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¤¬¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®¤âÍß¤¹¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¡Ö¤ï¤¬Ä®¤ÎÊõ¡×¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÃµº÷¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼º´Æ£Âî¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òË¶¤¹¤ë³«È¯ÈÖÁÈ¡£Ý¯°æ¤Ï¡ÈÊõ¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÃí¤Î¤Ä¤Å¤é¡ÖæÆ¥±¡¼¥¹¡×¤òÇØ¤Ë³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¡£
Âè1²ó¤ÏµþÅÔ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤¤ÉÊ¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£À¤³¦°ä»º¡¦¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¤Î¾Æ¤Ìß¤ÎÈëÌ©¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤¿¤¤°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ª²Û»Ò¡¢µ¨Àá¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂçÊ¡¤Ê¤É¡¢Ý¯°æ¤ÏÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¿¼¤¤µþ²Û»Ò¤ò¼¡¡¹¤È¡ÖæÆ¥±¡¼¥¹¡×¤Ë½¸¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¤ÎVTR¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Ý¯°æ¤Ï¥¨¥ô¥¡¥ó¤¬µþ²Û»Ò¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Â¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À²Û»ÒÅ¹¤òË¬¤Í¤ë¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¤¬¡Ö¥à¥Ã¥·¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö»³¸ýÉÙé¶¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤®¡¢100Ç¯¶á¤¯ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿Ý¯°æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢º´Æ£Âî¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤È¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤òÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ª²Û»Ò¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Î¸½¾ì¤Ë¼ã¤¤¿¦¿Í¤ÎÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤¢¤ê¤¦¤ì¤·¤¤µ¤¤Å¤¡£´õË¾¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿Í¤Ï½¸¤Þ¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£