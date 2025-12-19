ナインティナイン岡村隆史（55）が、19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。食道がんと喉頭がんで今年4月から芸能活動を休止して闘病中のお笑いコンビ、とんねるず石橋貴明（64）と食事に行ったと明かした。

岡村は「ものすごく久しぶりというか。個人的にうれしかったというか。本当に3日、4日前なんですけど、とんねるずの貴明さんとご飯を食べまして。2人で」と切り出した。

「連絡をちょっと入れてみたんですよ。そしたら貴明さんから連絡が来まして。電話でしゃべった感じも元気そうで。『もしよかったご飯行きませんかね』『いいよ』って言ってくれはって。都合いい時に日にち出しますんでって」と説明。

岡村が午後6時半開始で店の予約を取った。「ちょっと早めに行って店の前で待っておこうと。6時15分ぐらいにもう店の前に着いた」が、石橋がなかなか来なかったという。「まさか先に入ってることある？」と思い、「お連れの方、来てますか？」と聞くと店内にいたという。

「『何してんの？』っていうのが昔のままの貴明さん。『あと5分したら帰ろうと思った』って。そのしゃべり方が貴明さんのしゃべり方でホッとしたというか。すいません！って言って。僕ずっと（店の）前で待ってたんですけど。『ずっとここにいたよ』って」とやりとりを明かした。

石橋は何も注文せず、1人で待っていたという。岡村が「元気そうで何よりです」と語りかけ、いろいろな話をしたという。「ちょっと痩せてんねんけど、顔色も全然いいし。俺が思ってたよりは全然元気」と石橋の現在の姿を見た感想を語った。