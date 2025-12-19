経営者などになりすまして偽のメールを会社に送り、会社の口座から現金を送金させようとした詐欺未遂事件が県内で複数発生しているとして、県警が注意を呼び掛けています。



警察によりますと12月16日、県内の企業の総務部門にその会社の社長を名乗るメールが届き、「業務上の必要により至急会社用のSNSグループを作成し、グループの二次元コードを本メール宛てに送ること」などと指示する内容のものでした。アドレスは実際の社長のアドレスではなかったということです。





会社の担当者が、SNSグループを作成して二次元バーコードをメールで送信すると、社長名のアカウントがSNSグループに参加してきて、経理担当者をグループに参加させることや、会社口座の利用可能残高を教えることなどを指示してきたといいます。相手の指示どおりに残高額を連絡すると、残高と同金額を指定した口座にネットバンキングで送金するよう指示してきましたが、送金できなかったため別の方法を検討していたところ、実の社長が出社し確認したところ詐欺メールと判明したため、警察へ相談したということです。こうした会社宛ての偽ビジネスメールは19日までに県内で2件確認されているということです。別の会社では、社長名をかたるメールで社内にSNSグループを作るよう指示されましたが、実の社長に確認し詐欺と発覚したことから、SNSグループを作るに至りませんでした。警察は“トクリュウ”（匿名・流動型犯罪グループ）が関与しているとみて、捜査しています。警察は被害を防ぐため以下のポイントに注意を呼び掛けています。・送金に関するメールを受信した場合は、メール以外の方法で内容を確認する。・確認する場合は、メールに記載されている連絡先ではなくアドレス帳や名刺などの以前から把握している電話番号などで確認する。・送金先の変更や緊急の送金、SNSグループの作成に注意する。・添付ファイルやリンク先を不用意に開かない。不審なメールなどが届いたら、警察へ相談してほしいとしています。