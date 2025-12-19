2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。最終回を迎えた12月14日、都内でパブリックビューイングとトークショーが開催に。

【写真】橋本愛さんが指摘した蔦重の＜いい顔＞

およそ34倍にも達した倍率をかいくぐって会場に詰め掛けた当選者を前に、プレトークショーと、最終回のパブリックビューイング、さらにアフタートークの三部構成にて実施されました。

会場では「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木奈穂子アナを司会に、主演の横浜流星さんをはじめ、染谷将太さん、橋本愛さん、中村蒼さん、風間俊介さん、高橋克実さんが登壇。

放送を見届けたファンを前に、それぞれの作品への思いや、出演者だけが知る撮影中のエピソードなどを明かすイベントが行われました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

いい顔してるなあ…って

壇上にて蔦重の妻・てい役を演じた橋本さんへ質問をした鶴屋喜右衛門役の風間さん。

「蔦重が愛した女性は二人いました。橋本さん演じるていさんと、小芝風花さん演じる瀬川さんです。でも瀬川さんのパートの間、橋本さんは”待っている”状態だったわけじゃないですか？

しかも恋の行方というのが、すごく素敵だったわけなんですが『このあと私か…』というプレッシャーはありませんでしたか？」

と、橋本さんから見た”花魁・瀬川”という存在についてたずねると、



「はい…。むしろプレッシャーしかありませんでした（笑）。半端ない悲恋だったわけでしたし。

とても美しくかっこよく、それでいて悲しかった。だからこそ、ずっと心に残り続けるじゃないですか？ 私も一視聴者として、瀬川さんのことが好きだし。

でも一方でていさんの役作りをしはじめると…私は何を見せられているんだと（笑）。

それでいて最終回もねえ、出てきた瀬川さんを見て、蔦重はいい顔してましたよねえ。ホンっと…いい顔してましたねえ（笑）」

とこたえた橋本さん。妻を演じたからこその複雑な心境を前に、会場にはどっと笑い声があがりました。

あれは…

その回答をふまえ、「ていさんから苦言を呈された気持ちはどう？」と横浜さんに感想をたずねた風間さん。

するとばつが悪そうな様子で、「あれは…ね。でも俺にはていさんがいるから！ ていさんじゃないとダメだ、ってね」とモジモジと風間さんにこたえた横浜さん。



風間さんにではなく、ちゃんと橋本さんのほうを向いてこたえるように促されると、会場には再び大きな笑いが広がりました。

イベント当日の模様は、NHK総合にて、12月29日（月）午後4時3分から『最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜』として放送される予定です。また同日の午後0時15分からは［総合／BSP4K］にて『べらぼう』総集編が放送されます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。