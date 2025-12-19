トヨタ新型「C-HR＋」英国で発表！

トヨタの英国法人は2025年12月16日、SUVタイプのバッテリーEV（BEV）「新型C-HR＋」の価格と販売詳細を発表しました。

欧州で累計100万台以上の販売実績を誇る「C-HR」の系譜を継ぎつつ、BEV専用モデルへと進化した新型C-HR＋とは、どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR＋」です！（30枚以上）

新型C-HR＋の魅力のひとつは、エモーショナルなデザインとBEVとしての高い実用性を高次元で融合させた点にあります。

外観はクーペスタイルの力強いシルエットを継承しつつ、トヨタの最新トレンドである「ハンマーヘッド」デザインを採用。クリーンなフロントフェイスと相まって、Cd値0.26という優れた空力性能を達成し、航続距離の伸長に大きく寄与しています。

ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1595mm、ホイールベースは2750mmと、扱いやすい寸法にまとめられた点もポイントです。

英国市場ではユーザーの用途に合わせて3つのグレードが展開され、駆動方式はいずれも2WD（前輪駆動）を採用しました。

エントリーモデルの「Icon」は、57.7kWhのバッテリーを搭載し、最大約457kmの航続距離を目標としています。18インチアルミホイールや14インチの大型タッチスクリーン、ステアリングヒーターなどを標準で備え、最新の安全パッケージ「Toyota Safety Sense」も網羅しました。

中間グレードの「Design」では、大容量の77kWhバッテリーへとアップグレードされ、航続距離は約605kmへと伸長します。機能面でもパワーバックドアやプライバシーガラスが追加され、利便性が向上しました。

そして最上級グレードの「Excel」は、Designと同じく大容量バッテリーを搭載しつつ、22kWの強力な車載充電器やパノラミックビューモニター、ウルトラスエードの内装など、プレミアムな装備を誇ります。

新型C-HR＋の室内空間は、大型の「bZ4X」と共通のBEV専用e-TNGAプラットフォームを採用したことで、CセグメントSUVの期待を大きく超える広さを確保しました。

従来のC-HRハイブリッドモデルと比較して、荷室容量が最大106リットル拡大しているほか、低く水平基調のダッシュボードが明るく開放的なコックピットを演出。リサイクル素材を積極的に使用した内装が、先進性とサステナビリティを両立させています。

また、BEVの懸念点である充電性能も大幅に強化されており、ヒートポンプ式エアコンの採用はもちろん、バッテリーの温度を最適化するプレコンディショニング機能により、マイナス10℃という低温下でも約30分で80％までの急速充電が可能です。

さらに、低重心化と高い剛性を誇るプラットフォームの恩恵で、従来のC-HRを凌駕する俊敏なハンドリングを実現。4段階の回生ブレーキ調整機能により、ドライバーとクルマとの一体感ある走りを楽しむことができます。

※ ※ ※

英国での新型C-HR＋の価格は、Iconが3万4495ポンド（約718万円）、Designが3万6995ポンド（約770万円）、Excelが4万995ポンド（約853万円）です。

2026年1月6日より販売を開始し、3月からの納車を予定しています。