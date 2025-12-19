つるの剛士さん「足つきも良いし扱いやすそう」

東京都は2025年12月19日、スタイリッシュなデザインが特徴の「白バイ仕様の国産EVバイク」を初公開するセレモニーを開催しました。

これは、EVバイク普及への関心を高めるための象徴的な取り組みとして行われたものです。

これまでマラソンの先導車などで使用されてきたEVバイクは海外製のスクータータイプでしたが、国内メーカーが製作したモーターサイクルタイプ（またがるタイプの車両）のEV白バイとしては、これが国内で初めての登場となります。

この取り組みは、東京都が推進する環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実現に向けた活動の一環です。都は、2035年までに都内で新たに販売される二輪車を100%非ガソリン化するという目標を掲げています。今回のセレモニーでは、このEV白バイのお披露目を通じて、EVバイク普及の目的や東京都の取り組みが発表されました。

公開されたEV白バイのベース車両については明言されていませんが、そのシルエットや細部のデザインから、ホンダが2025年9月に欧州で発表した最新電動モデル「WN7」が元になっていると見られます。

WN7は、600ccクラスの内燃機関（ICE）と同等の出力と、1000ccクラスのICEに匹敵するトルク性能を発揮します。

現在、白バイの主力はガソリンクルマである「CB1300」や新型の「NT1100」ですが、ストップ&ゴーを繰り返すことが多い白バイの任務にとって、アイドリングが不要で発進加速に優れる電動モデルは、非常に適した存在です。

セレモニーには、小池百合子都知事と、バイク好きで知られるタレントのつるの剛士さんが登壇しました。

実際にEV白バイに跨ったつるの剛士さんは、その印象を次のように語っています。

「僕は1日警察署長とかで（ガソリン車の）白バイに跨ったことがあるんですが、EV白バイはパッと見た感じシルエットがだいぶスマートになった印象ですね。

電源も入れてもらいましたが、まったく音もしないですし、なによりカッコいいですし、ちょっとウルトラマン感がありますね。

やっぱりEVのバイクというと、スクータータイプのイメージが強いですが、EV白バイは本当足付きも良いし、取り回しも良さそうなバイクですね。当然、排気ガスもでないので、箱根駅伝のランナーに対しても優しい先導車といえそうですね。今年の駅伝はまだ別の楽しみがふえましたね」。

続いて小池百合子都知事は、都の取り組みについて次のように述べています。

「東京都は脱炭素化の“一刻の猶予もないぞ”という危機感のもと、様々取り組んでおりまして、2050年のゼロエミッションに向けて、様々な分野での挑戦を行っております。

そして2035年までに新車の販売で100%非ガソリン化が目標ということでございまして、EVバイクをお買い求めになる際の支援なども行っております。

本日は、そのバイクの脱炭素化に向けたPRとして、国産EV白バイをご用意いただきました。

実はこれまでもこのEV白バイというのはマラソン大会の先導などにも使われておりましたが、その全てが実は海外製でございました。今回、東京都の脱炭素化に向けた取り組みにご賛同いただいた日本メーカーが製作した車両が初披露したEV白バイになります。PR用として作られたのが今回お披露目をしているこのバイクでございます。

バイクはエコだし便利だし、なにより風を切るのが楽しいです。年明けの箱根駅伝でも先導車として登場しますので、皆さんに注目いただきたいですよ。それと、皆さんも追いかけられないようにしてください」。

このEV白バイは、早速2026年1月2日から3日にかけて行われる「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」にて、1区と10区の先導車両としてその姿を披露する予定です。

現時点で、このEV白バイの本格的な導入計画については言及されていませんが、ベース車両と見られる「WN7」は、欧州で2025年に生産が開始され、2026年初頭には販売店への初回納車が予定されており、今後の国内での展開にも期待が寄せられます。