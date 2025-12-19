”冒険仕様”の3台をオートサロンで初公開！

いすゞA&Sは2025年12月17日、「TOKYO AUTO SALON 2026（東京オートサロン2026）」の出展概要を発表しました。

同社は、2026年1月9日から11日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される東京オートサロン2026にいすゞグループとして出展します。

ブーステーマは「ELF CUSTOMIZE Lab.（エルフ カスタマイズラボ）走りだせ、冒険仕様」。小型トラック「エルフ」、AT限定普通運転免許で運転できる「エルフミオ」をベースとした新たなコンセプトカー2台とエルフをベースとしたキャンピングカー専用シャシ「Be-cam」の新フラッグシップモデル1台の計3台を初公開します。

仕事道具や荷物を運ぶだけではなく、豊かなライフスタイルを運ぶパートナーとして、新しいトラックの価値を提案するとしています。

出展車両は以下の通りです。

●ELF MULTI UTILITY VEHICLE（参考出品パーツ装着車／ELF 標準 シングルキャブ ウイングバンボディ)

小型トラック「エルフ」の標準キャブをベースに各種バンボディ・トレーラ・コンテナなどの製造・販売を手がける総合架装メーカーの日本フルハーフ社とのパートナーシップによりウイングバンを架装。

ユニークなサイドシルエットが目を引く車体に特別架装されたウイングバンの庫内は、温もりのある木目調のデザイン。荷物の固定のみならず棚やフックの据え付けも可能な多目的仕様となっており、ビジネスシーンをよりスマートに演出するだけでなく、プライベートで多様な趣味やレジャーにも活用したいという意欲を掻き立てます。

モノを運ぶだけの手段から「ライフスタイルを運ぶ」という新しい価値を提案します。

●ELFmio CROSS STYLE CONCEPT（参考出品パーツ装着車／ELFmio スペースキャブ 平ボディ)

普通免許で運転できる「エルフミオ スペースキャブ」をベースに、仕事も遊びも一切妥協しない“スペシャリスト”のために開発された「CROSS STYLE ACCESSORIES」のコンセプトモデル。

25年10月より製品取扱を開始したハードカーゴ社との共同企画により、新しい小型トラック平ボディ向けにワークキャリアの新しい機能を新提案。さらにエクステリアは周囲の視線をくぎ付けにするラギッドテイストのアイテムを装着。プロの現場に対応する高い機能性と遊び心を融合したワイルドなデザインや初公開となる荷台後部の可動式キャリアにも注目です。

機能性とデザイン性が高次でクロスオーバーしたその姿は「CROSS STYLE ACCESSROIES」の新たな物語の始まりを思い起こさせます。乗るだけでも使うだけでもない、「現場で魅せる」一台。

●「Be-cam（ビーカム）」 新車型（初公開 参考出品パーツ装着車／日本特種ボディー社製GeoRoam）

いすゞのキャンピングカー専用シャシのフラッグシップモデル「Be-cam」に新車型を追加し、初公開します。4WDと9速DCT「ISIM（アイシム）」を組み合わせ、高い走破性と優れた燃費性能を実現しました。今回は、日本特種ボディー株式会社が新車型の特長を最大限活かせる架装として新規開発した「GeoRoam」を出品。

車両全高を抑え、キャブとキャンピング架装をセパレート構造とすることで舗装路、非舗装路ともに走行安定性を高めました。内装には天然木材や漆喰を採用することで心落ち着く空間をデザインしました。

新たな車体色は存在感や力強さだけでなく、「Be-cam」のフラッグシップとしての品格を際立たせます。ユーザーの自由気ままな旅を実現するオーバーランドスタイルな一台です。

ブースでは、展示車両3台とそれぞれのコンセプトが織りなす世界観を表現。乗り込み体験やイベントも用意されており、“トラックで広がる新しい冒険”を発見できる内容になっているとのことです。