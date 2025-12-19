à·ãÊÑáÇÉ¼êÈ±¡õ´ã¶À»Ñ¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
ÌÀ¤ë¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¡õ´ã¶À¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬àÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¡¦ZICO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUET¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢´öÅÄ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ò²¼¤í¤·´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´öÅÄ¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çcool¡×¡Öº£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£