¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤òÉ×ÉØ¤Ç´®Ç½
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò(63)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¥í¥«¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥É¡ÖHOT SOX¡×¤ÎÌðÅç¾»¼ù¤È¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå(56)¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿©»ö¤òÆ°²è¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£¥¨¥Ó¤ä¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥²í¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤ÎÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÏÊÕ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤â¾¾ÅÄÀ»»Ò¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1ÀÊ5Ëü5000±ß(ÀÇ¹þ)¡£